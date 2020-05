Keert Van Buyten terug naar Olympique Marseille?

Big Dan naar Marseille? De geruchten worden groter en groter

Na de aankondiging van het vertrek van sportief directeur Andoni Zubizaretta bij Olympique Marseille, gonst het van de geruchten dat Daniel Van Buyten hem zou opvolgen.

Na zijn korte passage bij Standard, zou Van Buyten terug opnieuw aan de slag kunnen bij een andere ex-club. Hij is natuurlijk niet de enige kandidaat om Zubizaretta op te volgen bij Marseille. De Spanjaard Antero Henrique is momenteel favoriet om het kostuum van sportdirecteur van Marseille aan te trekken, maar Luis Campos (momenteel in Lille), Federica Balzaretti en Olivier Létang staan ​​ook op de lijst van potentiële kandidaten ...