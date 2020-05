Lamkel Ze neemt afscheid van Boloni, met wie hij zo vaak in de clinch lag

Na drie seizoenen zit het erop voor Laszlo Bölöni bij Antwerp. 'Enfant terrible' Lamkel Zé heeft op Instagram zijn ex-trainer uitgezwaaid.

Als Bölöni's haren nog niet allemaal grijs waren, zijn ze dat door de fratsen van Lamkel Zé ongetwijfeld wel geworden. Domme rode kaarten, opvallende vieringen, een gouden baard... 'LZ7' had het allemaal. Zelfs Bölöni wist na een tijd niet meer wat hij moest aanvangen met de Kameroener. "Ik weet niet meer wat 'normaal' doen in zijn geval betekent", liet de Roemeen optekenen.

Maar Lamkel Zé beseft nu zelf goed genoeg dat hij niet de makkelijkste was om te coachen. Op zijn verhaal op Instagram neemt hij afscheid van de trainer. "De 'vader' vertrekt. Het was nooit makkelijk met mij. Ik weet het. Toch wil ik u graag bedanken, ik wens u het beste", was de boodschap van Lamkel Zé voor Bölöni.