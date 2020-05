Hommeles in Oostenrijk: Champions-league tegenstander Club Brugge fel onder vuur, maar leider bijt van zich af: "Spionage!"

Ook in Oostenrijk bedaart het coronavirus de gemoederen. Daar staat de leider van de Oostenrijkse competitie in het oog van de storm. Volgens de concurrentie lappen ze in Linz de coronamaatregelen namelijk aan hun laars.

De Oostenrijkse competitie wordt hervat op 2 juni. De teams mogen vanaf vandaag weer groepstrainingen organiseren, maar volgens Red Bull Salzburg en enkele andere teams zou de huidige leider van de competitie, LASK Linz, daar al een tijdje mee bezig zijn. De commercieel directeur van de Oostenrijkse topclub staat op zijn achterste poten: "We werken al maanden zo hard voor een toekomst van het voetbal. Blijkbaar zijn niet alle clubs zich bewust van hun verantwoordelijkheid." Bij Linz kunnen ze allerminst lachen met de beschuldigingen en meent de directie zelfs dat er sprake is van spionage. De concurrentie zou camera's hebben laten installeren op de oefenterreinen van de club. De Oostenrijkse Liga onderzoekt de zaak.