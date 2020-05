1B: Toen waren ze nog met 7! Waarom geen 'hybride' tweede klasse?

Vrijdag belooft een belangrijke dag te worden. In de Algemene Vergadering van de Pro League zal besproken worden hoe het professioneel voetbal er volgend seizoen zal uitzien in ons land. Wat zal er gebeuren met 'zorgenkind' 1B, of het restant daarvan?

Maar liefst vijf van de acht 1B-clubs zouden in het meest denkbare scenario verdwijnen uit het vagevuur: OHL en Beerschot promoveren naar 1A. Lokeren is bankroet, terwijl Roeselare en Virton hun licentie niet behaald hebben. Deinze (als kampioen in Eerste Amateur) promoveert. Maar ook RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen, dat nota bene ternauwernood de degradatie naar Tweede Amateur kon ontlopen, verzekerden zich van een proflicentie voor volgend seizoen. Toen waren ze nog met zeven… Waardoor zelfs het alom gehekelde competitieformat met acht teams niet langer haalbaar is.

Dan maar opvullen met beloftenteams?

Een optie zou kunnen zijn om 1B, of de ruïne die er nog van overblijft, op te vullen met enkele beloftenteams van onze topclubs. Want dat het enkel dient als opvulling, staat als een paal boven water. Wie, behalve de topclubs zelf, wordt daar beter van?

Sportief gezien zouden ze stuiten op een serieus niveauverschil. Want vergis je niet, 1B is een aartsmoeilijke reeks, waarin het fysieke aspect meer dan ooit de sleutel is naar succes. Maar ook vanuit commercieel oogpunt hebben deze veredelde jeugdelftallen erg weinig meerwaarde. Deze teams brengen – net als in Nederland het geval is - amper toeschouwers mee.

De Proximus League is op zijn zachtst gezegd al niet de meest aantrekkelijke competitie voor fans, media en sponsoren. Er nog enkele beloftenteams bijduwen zal daar geen goed aan doen.

Oplossing: ‘hybride’ tweede klasse!?

Die strikte scheiding tussen de 24 -ondertussen 23- profploegen: is dit echt nodig? Want vergis u niet, ook in Eerste Amateur zijn er clubs die gewoon met profs werken. Meer nog, de licentievoorwaarden in Amateur schrijven zelfs voor om een minimum aantal semi-profs onder contract te hebben.

Daarom: wat is er mis met een hybride tweede klasse, hetzij met zestien of achttien teams? De zeven teams uit 1B plus traditieclubs als FC Luik, Olympic Charleroi, maar ook Vlaamse clubs als Dender en Patro Eisden. Neem hierbij Virton en Roeselare, als ze zich kunnen verzekeren van de nodige financiële zekerheid.

Hoe dan ook, het is al langer duidelijk dat niet iedereen tevreden zal zijn, eender welke beslissing er genomen wordt. Zoals de laatste weken pijnlijk duidelijk geworden is, is het nu meer dan ooit het moment om een adequate beslissing te nemen. Een beslissing die ook genomen wordt in het belang van de kleinere profclubs, en niet van onze G5.