35 jaar sinds hun laatste derby staan twee Brusselse clubs straks wellicht weer tegenover elkaar

Door het faillissement van Lokeren en het niet behalen van de hun proflicentie door Roeselare en Virton kunnen Seraing en RWDM van de situatie profiteren. Zij zijn de hoogst genoteerde clubs in de eerste amateurafdeling die ook een proflicentie hebben behaald.

Als RWDM promoveert dan is er ook terug de derby 'Brusseleir' tegen Union. Dat ze daarnaar uitkijken bij Racing White, dat staat als een paal boven water. Dat blijkt uit onderstaande post op Twitter. De laatste derby tussen de twee Brusselse clubs dateert al van het seizoen 1984/85.

@UnionStGilloise are you ready for the first derby since 1985? #RWDM pic.twitter.com/dLz1tA4ggY