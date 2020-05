Gaat een speler van Racing Genk Timothy Castagne vervangen bij Atalanta Bergamo?

Timothy Castagne staat is in het vizier van verschillende Europese teams en hij zou bij Atalanta vervangen kunnen worden door zijn opvolger bij Racing Genk. Atalanta Bergamo zou namelijk interesse tonen in Joakim Maehle.

Volgens informatie van de Gazzetta dello Sport zijn er vijf clubs geïnteresseerd in het profiel van Timothy Castagne. Clubs uit Italië (Inter en Napoli), maar ook uit Engeland en Spanje (Leicester, Tottenham, Sevilla). Joakim Maehle in de voetsporen van Timothy Castagne en Ruslan Malinovskiy? Atalanta bereidt zich dus voor op de toekomst en denkt na over oplossingen voor een eventueel vertrek van de Belgische rechtsback. En de oplossing zouden ze kunnen vinden bij een ex-club van Timothy Castagne. Joakim Maehle zou namelijk kandidaat nummer één zijn om de Rode Duivel in Lombardije op te volgen. Als de transfer effectief zou gebeuren, zou de Deen de derde speler worden, na Timothy Castagne en Ruslan Malinovskiy, die Racing Genk verlaat voor Atalanta Bergamo.