Bayat wil competitie aanvatten mét fans in stadions

Mehdi Bayat zag dit weekend de Bundesliga hervatten zonder fans. Dat gaf een hele andere dimensie aan die wedstrijden en dus zoekt de voorzitter van Charleroi naar oplossingen.

Dat gaf hij mee op de Facebook Live van zijn club Charleroi. "We zijn momenteel op zoek naar oplossingen. We analyseren de situatie om te zien of het mogelijk is de stadions geleidelijk aan te vullen. We moeten wel in iedere situatie de gezondheid van de supporters in acht nemen. De veiligheid moet ten alle tijde gegarandeerd worden."

Aan VTM Nieuws gaf Bayat al meer uitleg hierover. "Mensen uit dezelfde familie zouden dan voortaan samen naar de wedstrijden kunnen gaan zien. We moeten er dan wel voor zorgen dat er een gepaste afstand is tussen de verschillende groepen."

Volle stadions zullen er dan niet zijn, maar voor Bayat helpen alle kleine beetjes. "De stadions vullen mag niet en halfvol zullen ze ook niet zijn. Maar met deze maatregelen kunnen we de stadions wel vullen tot 30 à 40%. Dat is wel een groot verschil."

"Zo kunnen er toch supporters aanwezig zijn. Niet alleen voor hen, maar ook voor de spelers is dit een immens verschil. Zo'n lege stadions is toch maar triestig. We zoeken naar een oplossing waarbij we beide problemen kunnen verhelpen."