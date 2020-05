Twee nieuwe coronagevallen in Serie A

Het Italiaanse Parma heeft aangekondigd dat er twee nieuwe gevallen zijn van Corona binnen de club. Het Italiaanse voetbal is voorlopig het zwaarst getroffen door het virus.

Parma liet weten dat binnen de 24 uur na de eerste testen twee spelers positief zijn getest op corona. De club liet verstaan dat de spelers geen symptomen vertonen van het virus en fysiek in orde zijn. De twee spelers, waarvan de namen niet worden meegedeeld, worden nu twee weken apart in quarantaine gehouden.

In Italië staat ook een heropstart van de competitie op de planning, maar door dit nieuws lijkt dit nog een ver van hun bed-show. De tests die worden uitgevoerd zijn deel van het protocol dat nodig was voor de heropstart van de competitie.

Eerder was er ook al bekendgeraakt dat bij Fiorentina, Torino en Sampdoria getroffen waren door Covid-19. Daarover leest u meer HIER.