CEO van OHL vindt uitleg van Croonen héél wankel: "Waarom krijgen Waasland-Beveren en Charleroi die 'gunst' niet?"

Bij de benadeelde ploegen na het akkoord over de competitieformat van volgend seizoen zijn ze niet te spreken over de rol van Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Vooral de uitleg richting OHL en Beerschot hield weinig steek volgens de beide ploegen. “Hij heeft zich enorm uitgesloofd om ons te doen geloven dat het een enorme gunst was dat wij die terugmatch voor de promotie nog mochten afwerken en dus nog de mogelijkheid hebben om sportief de promotie af te dwingen", aldus CEO Peter Willems in HLN.

"Oké, je kan daar akkoord mee gaan. Maar waarom krijgt Waasland-Beveren dan niet ‘de gunst’ om zich eventueel sportief te redden, door zijn laatste match te spelen? En waarom krijgt Charleroi die ‘gunst’ niet om een betere positie voor Europees voetbal af te dwingen? Ach, bij de Pro League hebben ze de mond vol over collegialiteit en solidariteit. Dat zijn de meest overroepen woorden in de Pro League. Daar is het alleen nog ieder voor zich."