Analist loopt niet warm van coronavoetbal in Duitsland: "Dit was nog erger dan een oefenmatch"

De voetbalwereld keek afgelopen weekend met argusogen naar de Bundesliga. Voor het eerst in maanden rolde de bal weer in een van de Europese topcompetities. Toch bleven heel wat liefhebbers teleurgesteld achter.

Een van hen is Patrick Goots. De analist geeft in Gazet van Antwerpen zijn ongezouten mening over de spookmatchen van het voorbije weekend. "Het was belachelijk gewoon. Sorry, maar als dit het voetbal van de toekomst wordt in deze coronatijden, dan haak ik af. En met mij veel anderen, vrees ik."

"Geen spanning, geen ambiance. Dit was veel erger dan een oefenmatch. Het leek wel een matchke op stage, tegen een ploeg die toevallig in hetzelfde hotel zit."

"Die matchen in de Bundesliga en de beslissingen die de Pro League nam hebben iets gemeen: het komt erg geforceerd over. En dus ongeloofwaardig. Voor mij heeft dit niets meer met voetbal te maken."