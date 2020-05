Het veelbesproken solidariteitsfonds van de Pro League: de cijfers! Racing Genk grootste ontvanger, Club betaalt het meest

In de Algemene Vergadering van de Pro League werd ook gesproken over geld. Heel wat clubs eisten een compensatie voor het stopzetten van de competitie.

Na een urenlange discussie werd beslist dat elke 1A-club recht heeft op 200 000 euro en elke 1B-club 100 000 euro. Dit als solidariteitsbijdrage om de coronacrisis te bestrijden. Racing Genk, Anderlecht en in extremis ook KV Mechelen kregen daar zo maar even 500 000 euro bij. Zij maakten immers nog kans op plaats zes. Via POI zouden ze dan nog kans hebben gemaakt op Europees voetbal.

Daarnaast wordt er 140 000 voorzien voor de ploegen die de slotspeeldag thuis zouden moeten spelen. Wat bijvoorbeeld voor Genk het geval was. Zij zijn dan ook de grote slokop van het solidariteitsfonds (200 000 + 500 000 +140 000 euro). Het geld is afkomstig van de voetbalbond en de Europees spelende ploegen. Alle ploegen die Europees spelen, zullen 10% van het startgeld moeten afdragen.

Ook Antwerp kan nog langs de kassa passeren. Als de bekerfinale niet zal kunnen worden gespeeld, ontvangt de Great Old hiervoor een compensatie van 300 000 euro.

Waasland-Beveren en Cercle Brugge ontvangen niets, omdat de spelers nog steeds op technische werkloosheid staan.