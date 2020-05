De Top- en Floptransfers van Club Brugge: 'De Simons' vs ruim 17 miljoen euro voor twijfelende spitsen

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Club Brugge.

Club Brugge werd voor de zestiende keer uitgeroepen tot landskampioen. Door de coronacrisis hoefden ze geen bloedstollende play-offs af te werken, maar op basis van hun dominantie tijdens de regulierecompetitie zijn er weinigen die blauw-zwart de titel niet gunnen. Ook in de mercato's vertoonde Club een zekere dominantie.

TOP

Er werd meer dan 30 miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers. De meest geslaagde is ongetwijfeld Simon Mignolet. Nooit eerder betaalde een Belgische club zo veel voor een doelman (7M euro), maar de 'return on investment' mocht er zijn. Het doelmannenprobleem waar we bij Club de laatste jaren toch van mochten spreken behoorde op 5 augustus 2019 tot de geschiedenis. Mignolet bracht het totaalpakket mee uit Liverpool: rust, uitstraling, sterk op hoge ballen, cruciale reddingen en een paar goede voeten.

Mignolet was echter niet de enige Simon die we tot de categorie voltreffers mogen rekenen. Ook Deli was bij momenten formidabel. Vreemd dat andere clubs het risico niet wilden nemen voor de toen 27-jarige verdediger. Het is een blok graniet in de duels, hij is niet traag en heerst in de lucht. Bovendien scoorde hij voor de West-Vlamingen drie keer. Niet slecht, als je weet dat hij in zijn volledige carrière slechts zeven goals heeft gemaakt. Deli is ook nauwelijks geblesseerd, waardoor Stefano Denswil niet echt gemist werd.

Ook geslaagde transfers: Kossounou, Ricca, Sobol, Balanta en Tau (zeker zijn furieuze start).

FLOP

Club Brugge heeft in zomer en winter meer dan 17 miljoen euro uitgegeven in de zoektocht naar een diepe spits. Voor de betaalde bedragen mochten we toch meer verwachten van David Okereke (8M), Mbaye Diagne (huurvergoeding van ruim 3M) en Michael Krmencik (6,5M).

Okereke liet voor zijn vertrouwensdip veelbelovende dingen zien en Krmencik kreeg niet al te veel tijd om zich in te werken in de ploeg en het systeem. Volslagen flops kunnen we hen niet noemen. Dat kunnen we wel bij Diagne.

Het penaltydebacle in Parijs was natuurlijk de uitschieter in de serie fratsen die de Senegalese spits liet optekenen in blauw-zwarte loondienst. Ondanks zijn vier goals voor Brugge was uiteindelijk Anderlecht de grote winnaar toen de West-Vlamingen Diagne voor hun neus kwamen wegkapen bij het verstrijken van de transferdeadline.