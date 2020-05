Ancien Westerlo tekende heel snel bij: "Of hij nu blijft of niet, dat maakt niets uit"

Westerlo bereikte gisteren een akkoord met Koen Van Langendonck voor twee extra seizoenen. De doelman is intussen één van de meubelstukken geworden in het Kuipje, al is hij niet zeker van een basisplaats.

Van Langendonck twijfelde niet lang toen het contractvoorstel kwam. “We zijn snel tot een akkoord gekomen”, zegt hij in GvA. “Het eerste gesprek met de club vond plaats voor de coronacrisis. ­Nadien lagen de onderhandelingen noodgedwongen stil. Westerlo is een ambitieuze club. Het voorbije seizoen speelden we mee voor beide periode­titels." Van Langendonck moest afgelopen seizoen zijn plaats wel afstaan aan de van Fenerbahçe gehuurde Berke Özer. "Of hij nu blijft of niet, dat maakt niets uit. Denk je nu echt dat Westerlo niet op zoek zou gaan naar een nieuwe doelman als Berke zou vertrekken? Er komt sowieso een concurrent met wie ik moet strijden voor een plek onder de lat.”