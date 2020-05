KV Mechelen blijft recordtempo in abonnementenverkoop aanhouden ondanks onzekerheid over aantal thuismatchen met publiek

Coronacrisis of niet, de abonnementen bij KV Mechelen blijven de deur van het AFAS-stadion uitvliegen. Ondertussen werd de kaap van 5.000 stuks gerond op een nieuw recordtempo.

KV Mechelen deelde dinsdag mee dat de kaap van 5.000 verkochte abonnementen nog nooit zo snel gerond werd als dit jaar. Een straffe prestatie van Malinwa, dat ook op sportief vlak hoogtij viert. Na de promotie en de bekerwinst sloot de club het seizoen af als zesde in de rangschikking.

De club heeft niet gewacht op duidelijkheid over het format van volgend seizoen en begon de abonnementenverkoop op 1 mei. De 'Malinwa, No Matter What'-formule is vanaf de eerste seconde een succes gebleken, ook al weet niemand op voorhand hoeveel thuismatchen er voor publiek gespeeld kunnen worden.