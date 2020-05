Nilis weet hoe hij spitsen beter moet maken: "Ik ben liefhebber van Lukaku, in België zijn ze blind"

Luc Nilis heeft geen zin om ergens hoofdtrainer te worden. Hij wil assistent zijn en de spitsen van een club beter maken. Zoals hij bij PSV deed. Dat geeft hem grote voldoening. Een tip voor de Belgische clubs?

Bij PSV werd zijn werk enorm geapprecieerd door spelers zoals Steven Bergwijn, Memphis Depay en Luuk de Jong, die door zijn advies allemaal beter werden. “Dan vroeg ik aan Luuk waarom hij bij een inworp de bal kwam vragen richting hoekschopvlag. Dan word je kwetsbaarder. Als aanvaller moet je in zo'n fase in de zestien blijven, zodat een verdediger minder kan doen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Dat is als Lukaku. Kijk naar zijn rendement en je kan enkel besluiten dat heel België blind is. Ze hoeven van hem toch geen goochelaar te maken? Ik ben een liefhebber van Lukaku. Alleen: hoe verder hij van de goal speelt, hoe kwetsbaarder hij wordt. Sergio Agüero mag ook niet in het middenveld komen van Pep Guardiola.”