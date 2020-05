Anderlecht start ook met abonnementenverkoop: "Jullie trouwe steun dit seizoen was ongezien"

Het was voor de Anderlecht-fans geen gemakkelijk seizoen. De club kende sportief een moeizame start en ook naast het veld waren er heel wat incidenten. Anderlecht startte vandaag de abonnementenverkoop en maakte van de gelegenheid gebruik om de fans nog maar eens te bedanken.

Door de coronacrisis was het voor Anderlecht voorlopig nog niet mogelijk om te communiceren over de abonnementenverkoop. De club wachtte de definitieve beslissing af, vooraleer de verkoop te starten.

Via de officïele kanalen liet de club weten de abonnementenverkoop te starten en werd er ook een woordje toegesproken naar de fans. "De trouwe steun van onze supporters was afgelopen seizoen ongezien. Jullie waren fantastisch. Daarom willen we meer dan ooit onze dankbaarheid uiten en het voor iedereen mogelijk maken om ons te kunnen blijven steunen. En daar doen we een inspanning voor. Voor iedereen."

"Samen maken we onze toekomst even roemrijk als ons verleden. En daar hebben we iedereen met een paars-wit hart meer dan ooit voor nodig."

Anderlecht biedt de huidige abonnees de kans om hun abonnement te verlengen aan -20%. Ook belooft de club elke thuiswedstrijd die zonder publiek gespeeld wordt terug te betalen.

De fans van Anderlecht gaan ook komend seizoen een jong Anderlecht zien, dat mooi en verzorgd voetbal wil spelen. Dat gaf de club zelf ook nog mee. "Winnen met dominant, aanvallend en verzorgd voetbal. Daar willen we voor staan. Winnen met een ploeg waarin eigen Belgische jeugd kansen krijgt. Daar geloven we in. Op dat elan gaan we volgend seizoen verder om mee te strijden aan de top van het klassement."