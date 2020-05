Worden dit de tijdstippen van de matchen in 1A volgend seizoen? 3 op zaterdag, 4 op zondag

Eleven zou een voorstel gedaan hebben omtrent de uitzenduren van de matchen volgend seizoen. Dat is nogal opvallend, want het zwaartepunt zou in dit geval helemaal naar zondag verschuiven.

Sporza-journalist Tom Boudeweel tweette het voorstel: 1 wedstrijd op vrijdag (20u30) 3 op zaterdag (16u30, 18u30 & 20u30) 4 op zondag (14u30, 16u30, 18u30 & 20u30). Dat zou slecht nieuws betekenen voor het amateurvoetbal, dat zo nog meer mensen zal zien afhaken als er op zondag de hele namiddag voetbal te zien is. En wanneer gaan de matchen in 1B ingepland worden? Het gaat voor alle duidelijkheid nog maar over een voorstel. De Pro League moet er zich nog over buigen.