KBVB werkt al aan opvolging van Martinez: "Zal binnenkort aangesteld worden"

Roberto Martinez blijft zowel bondscoach als technisch directeur van de KBVB. Een dubbele rol die heel belangrijk is voor het bestuur van de bond. "Het gaat om een langetermijnverhaal waarin Roberto heel belangrijk is", zegt CEO Peter Bossaert.

Al beseffen ze bij de KBVB ook dat het heel veel werk is voor één man. "We willen het hele Belgische voetbal laten groeien in de komende 2,5 jaar", aldus Bossaert. "Daarin is de rol van Roberto heel belangrijk. We beseffen natuurlijk dat het een hele kluif wordt en we gaan op korte termijn een assistent technisch directeur zoeken om hem bij te staan. Die persoon kan dan over een goeie twee jaar die job overnemen. We zoeken een jong en ambitieus profiel dat onder de vleugels van Roberto kan rijpen."

En wat met de serieuze contractverhoging die Martinez krijgt in een moeilijke periode voor het voetbal? "We weten dat de voetbalwereld heel hard getroffen is, maar er was ook een tijd voor corona en in die periode zijn we heel hard bezig geweest om het succes van de Rode Duivels te gebruiken om het budget te verhogen via sponsorcontracten en tv-gelden", verklaart Bossaert. "Dat willen we een deel van gebruiken om te herinvesteren in toekomstig succes."

"Anderzijds kunnen de Rode Duivels een heel belangrijke rol spelen in het herstel na de coronacrisis. Als het goed gaat met de Duivels heeft dat een directe invloed op het hele gebeuren. We kunnen dat herinvesteren in het Belgisch voetbal en zo ook het imago van spelers en clubs verhogen in het buitenland. Er was dus genoeg reden om te verlengen."