Spelers uit Premier League weigeren salarisverlaging, Chelsea-verdediger Rüdiger verdedigt standpunt: "Makkelijk om ons aan te wijzen als schuldige"

Er komt heel wat kritiek op de beslissing van de spelers uit de Premier League om zich tegen een collectieve salarisverlaging uit te spreken. Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger snapt echter niet waarom dat zo is.

Premier League-spelers verdienen wekelijks tienduizenden aan euro's, maar toch wilt het grootste deel geen loon afstaan tijdens de coronacrisis. Dat kwam de spelers op enorm veel kritiek te staan en Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger kwam in de Duitse media naar buiten om dat standpunt te verdedigen.

"Het is natuurlijk gemakkelijk om met de vinger naar ons te wijzen. Maar wij zijn niet de enigen die veel geld verdienen. Als ik iemand anders een dure jas zie aantrekken of een peperdure steak hoor bestellen, dan hoor je mij toch ook niet. Dat zijn hun zaken. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen eerst in eigen boezem kijkt."

Ondertussen begint de Premier League stilaan terug op te starten. Verwacht wordt dat midden juni de bal terug aan het rollen slaat. "Ik ga blij zijn als ik weer mag voetballen. Ik was dit weekend ook aandachtig toeschouwer van de Bundesliga", gaf de Duitser aan. "Het is een beetje atypisch om een voetbalwedstrijd te zien in een leeg stadion."