📷 AA Gent blikt terug op haar eerste titel van vijf jaar geleden

Op 21 mei 2015 won AA Gent met 2-0 van Standard. Met nog één speeldag te gaan waren de Buffalo's al zeker van hun eerste Belgische kampioenstitel in de geschiedenis van de club.

Op die dag had Sven Kums de score geopend en Renato Neto kon de voorsprong voor AA Gent verdubbelen. In zijn gebruikelijke 4-3-3 kon Hein Vanhaezebrouck feestvieren en ook onder meer Laurent Depoitre, Thomas Foket en Hannes Van der Bruggen maakten deel uit van het feest.

Vijf jaar later kijkt AA Gent met trots terug naar wat het beste moment in haar 120-jarige geschiedenis is gebleven.

⏳Wat zijn jouw herinneringen van die lange dag op 21 mei 2015? #dtv KAA Gent (@KAAGent) May 21, 2020