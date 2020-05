Opvallende nieuwe job voor Jaap Stam: Nederlander gaat in de MLS aan de slag

Jaap Stam gaat aan de slag in de MLS. De Nederlander zal namelijk de nieuwe trainer worden van FC Cincinnati. Het is echter nog niet geweten wanneer Stam naar de VS zal gaan, want de competitie ligt stil door het coronavirus.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Stam een contract voor 1,5 jaar tekenen bij FC Cincinnati. Het is nog niet geweten wanneer de ex-verdediger van onder meer Manchester United en Ajax naar de VS zal vliegen. De MLS ligt namelijk stil door het coronavirus. Stam zou Said Bakkati meenemen als assistent-trainer. Bakkati is nu nog aan de slag als assistent bij Feyenoord. Stam en Bakkati werkten eerder al samen bij PEC Zwolle en Feyenoord, maar ook in Engeland bij Reading.