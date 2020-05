Pro League vreest voor lot Waasland-Beveren: "Er was geen goede oplossing"

Bij Waasland-Beveren leggen ze zich niet neer bij de beslissing van de Pro League. De club wil via het BAS toch haar gelijk halen, om zo degradatie af te wenden. Maar CEO van de Pro League, Pierre Francois, geeft Waasland-Beveren weinig kans.

Waasland-Beveren wil graag alle clubs opnieuw samenbrengen om zo hun standpunten voor te leggen. De kans dat dat gebeurt lijkt klein. "We hebben al die clubs al eens moeten samenbrengen voor de Algemene Vergadering, dat zal niet opnieuw lukken", aldus Pierre Francois.

Francois heeft begrip voor de situatie van Waasland-Beveren, maar geeft aan achter de beslissing te blijven staan. "Het is een beslissing die gedragen wordt door 85% van de clubs. Er was geen goede oplossing, dus hebben we voor de meest rechtvaardige gekozen."

Ook de voorzitter van de Pro League, Peter Croonen, staat achter de beslssing. "Het is natuurlijk niet leuk voor Waasland-Beveren. Maar als we een kampioen aanduiden, dan moeten we ook een daler aanduiden. Club Bugge werd kampioen met 58% van de punten, terwijl Waasland-Beveren zakt met 96% van de punten. Dan lijkt de beslissing mij redelijk", vertelde Croonen aan VTM Nieuws.