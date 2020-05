Waasland-Beveren trekt ten strijde en dat had de Pro League nu toch wel kunnen verwachten

Dit hadden ze toch kunnen verwachten bij de Pro League? Waasland-Beveren zal tot het gaatje gaan om degradatie te vermijden. Na een serieuze evaluatie van de feiten was er geen andere uitkomst mogelijk. En zeggen dat ze zeker niet kansloos zijn.

Verschillende sportadvocaten en kenners van de wet laten nu al weten dat een rechtbank zeker ontvankelijk zal zijn voor de klachten van Waasland-Beveren. Het gelijkheidsprincipe is volgens hen geschonden. Dat Waasland-Beveren eerst nog afwachtend was om gerechtelijke stappen te zetten, was niet meer dan een reflectiemoment.

Er was bij andere ploegen nooit enige twijfel dat ze naar het BAS - en als het nodig is de burgerlijke rechtbank - zouden trekken. De degradatie is voor een ploeg als Waasland-Beveren zo goed als de doodssteek. Tv-gelden, de sponsors, mogelijke investeerders, abonnementenverkoop... Alles zou een stuk minder worden.

Of de Pro League dit ingecalculeerd had, weten we niet. Erop rekenen dat het dreigement van het afpakken van de compensaties hen van gedacht zou doen veranderen, grenst wel aan het naïeve. Dit is het soort zaak dat maanden kan aanslepen en waarin straks toch nog een andere uitspraak zou in kunnen volgen.

Het is immers duidelijk dat de beslissingen van de Pro League in strijd zijn met redelijk wat wetsbeginselen. Ook OHL en Beerschot zouden trouwens een zaak hebben, maar zij willen toch eerst proberen die promotiematch te spelen. 16 of 18, het maakt Waasland-Beveren niet meer uit.

Als iedereen zijn eigen hachje redt, is het ook voor hen geen probleem om zelfs de titel van Club Brugge in vraag te stellen. Tja, zelf gezocht zeker? We hebben zelfs al geruchten opgevangen dat ze - als het niet lukt bij het BAS - voor de burgerlijke rechtbank met veel zwaardere klachten zouden komen...