(Aanhang van) Bayern München schenkt Duitse amateurclubs liefst 460.000 euro

Amateurclubs in de Duitse deelstaat Beieren hebben geluk. Ze krijgen van streekgenoot Bayern München een leuke bijdrage tijdens de coronacrisis.

Ook bij de amateurclubs zijn de financiële gevolgen groot tijdens de coronacrisis. Ze hebben nauwelijks nog inkomsten en kunnen geen grote activiteiten organiseren om de clubkas te spijzen. Dan hebben die Duitse amateurclubs in Beieren geluk, want grootmacht Bayern München verdeelt 460.000 euro onder de naburige amateurclubs.

#FCBayern and fans have shown their solidarity with amateur football and grassroots sport during the coronavirus crisis through FC Bayern Hilfe eV.



➡️ https://t.co/19MsNxRQeh — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 22, 2020

Dat maakte de Rekordmeister vrijdag bekend. 460.000 euro is het bedrag dat de fans die tickets hebben voor het verdere verloop van het seizoen niet terugvroegen. Alle matchen worden immers achter gesloten deuren gespeeld. Een mooie geste van FCB.

"We zijn erg blij met de donaties van onze fans. Ik wil nu meer cohesie in de sport dan ooit. Nu is het niet de tijd om aan jezelf te denken. We hebben nood aan optimisme en solidariteit in onze samenleving", aldus Uli Hoeness.