Waasland Beveren vecht licentie Moeskroen aan, maar Henegouwers mogen in de toekomst op hun beide oren slapen

Moeskroen verraste vriend en vijand en sleepte alsnog zijn licentie voor het seizoen 2020-2021 in de wacht. Een fel omstreden beslissing, die Waasland Beveren nu gaat gaan aanvechten in de rechtbank.

Of de Waaslanders gaan slagen in hun opzet is nog maar de vraag, en als Moeskroen ook deze storm doorstaat lijken ze ze zich finaal naar veiligere wateren te hebben geloodst. Daar heeft een een reglementswijziging van de Pro League alles mee te maken.

Het Nieuwsblad merkt immers op dat clubs die verdwijnen uit 1A om financiële redenen niet meer automatisch vervangen zullen worden door de sportieve daler. Op die manier wil de Pro League op termijn krimpen naar veertien clubs in 1A.

Concreet betekent dit dat de Henegouwers niet meer hoeven te vrezen dat de degradant hun licentie zal aanvechten, aangezien zij hier geen voordeel meer uit zullen kunnen halen. Het zou dus wel eens de laatste keer kunnen zijn dat de licentie van Moeskroen wordt betwist.