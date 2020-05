OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder terugkeren naar zijn thuisland

Gent is de eersteklasser die zich al meest roerde op de transfermarkt. Het haalde al twee (van zijn vijf beoogde) versterkingen en nu is er ook nieuws te melden aan uitgaande zijde.

Eric Smith werd in de zomer van 2018 binnengehaald. Hij was één van de zovelen die het gemis van Sven Kums op het middenveld moest opvangen. Dat lukte echter op geen enkel moment en de Zweedse middenvelder en het seizoen erop stalden de Buffalo's Smith bij Tromsø in Noorwegen.

Ook bij zijn terugkomst afgelopen winter kon de 23-jarige boomlange Zweed nooit overtuigen. De Gentenaars lenen Smith nu terug uit aan de club waar ze hem twee seizoenen geleden gaan halen zijn. Of IFK Norrköping een aankoopoptie te pakken heeft is niet geweten.