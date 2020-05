"Ook dan moet hij zijn engagement nakomen": Marc Degryse hoopt dat Martinez loyaal blijft aan de Rode Duivels

Het eerste groot kampioenschap met Roberto Martinez in de dug-out bij de Rode Duivels was een succes en door zijn contractverlenging staat hij ook nog op het volgende EK en WK aan het roer.

Marc Degryse is alvast tevreden met het verlengd verblijf van de Spanjaard. "Het is voor iedereen de beste oplossing. Roberto Martínez verdient de waardering die hij nu krijgt. Hij scoort op alle vlakken, werkt hard en is populair. Ik heb het gevoel dat iedereen binnen de spelersgroep achter hem staat, die relatie zit goed", liet de analist optekenen bij Het Laatste Nieuws.

Maar het uitstekende werk van de bondscoach zou ook interesse van buitenaf kunnen opwekken. Zo werd hij als eens geciteerd bij FC Barcelona. "Als we Europees kampioen worden, hoop ik ook dat Martínez kan weerstaan aan grote clubs. Hij heeft zich altijd zeer loyaal getoond. Stel dat Barcelona komt en duizelingwekkende cijfers op tafel gooit dan moet hij zijn engagement ook nakomen. Omgekeerd hoop ik dat de KBVB in het geval van een teleurstellend EK ook achter Martínez blijft staan", redeneerde Degryse.