Nog wat olie op het vuur bij een Clásico: "Spaanse refs hebben duidelijke voorkeur"

Real Madrid of FC Barcelona, wie wordt het meest bevoordeeld door de arbitrage? Het is een veelbesproken onderwerp in La Liga en de spelers van beide teams hebben er hun mening over.

Eduardo Iturralde González, voormalig scheidsrechter met 291 matchen in La Liga op zijn teller, liet zich formeel uit over de discussie. "Of het naar de zin is van Barcelona of niet, 70% van de bevolking -buiten Catalonië- is voor Real", onderstreepte de ex-ref bij Cadena Ser. Maar hij ging verder. Volgens González heeft 90% van 'de mannen in het zwart' een voorkeur voor Madrid, tegenover 10% voor Barça. "De meerderheid van de scheidsrechters is voor Madrid. Al wint Barcelona ook aan populariteit, vooral bij de jongeren die de titels van Guardiola hebben meegemaakt", besloot hij.