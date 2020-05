Verlaat Mignolet met de titel op zak al meteen Club Brugge? Doelman reageert op de geruchten

In je eerste seizoen bij je nieuwe club meteen een doorslaggevende rol spelen in de titel. Het is er niet veel gegeven, maar Simon Mignolet flikte het bij Club Brugge. De doelman lijkt misschien wel te goed te voor België en dan komt de geruchtenmolen al snel op gang.

Mignolet zette maandag in de Container Cup nog een knalprestatie neer. Wesley Sonck was presentator van dienst en stelde dat de Club-goalie nog de ambitie heeft om terug te keren naar de Premier League. In Krant van West-Vlaanderen zet de ex-doelman van onder meer STVV en Liverpool nu de puntjes op de i: "Als men mij daarnaar vraagt zeg ik altijd 'zeg nooit nooit'. Zo is het nu eenmaal in de voetbalwereld. Maar ik zie het niet meer gebeuren.". "Ik ben momenteel heel erg gelukkig bij Club Brugge. En in België, dicht bij mijn familie. Na tien jaar in Engeland, letterlijk en figuurlijk op een eiland, te hebben geleefd, speelt die levenskwaliteit ook mee."