'Vier clubs uit top 6 azen op Noorse spits'

De Noorse spits Joshua King kan op heel wat interesse rekenen in Engeland. King voetbalt nu tegen de degradatie bij Bournemouth maar zou nauwlettend in de gaten worden gehouden door vier clubs uit de top 6 in Engeland.

Sky Sports kwam met het nieuws van de interesse in Joshua King, maar ze vertellen niet over wie het zou gaan. Hoogstwaarschijnlijk zit Manchester United er wel bij. In januari wou ManU de Noorse spits binnenhalen, maar een bod van zo'n 30 miljoen euro werd toen afgeslagen. Nu Bournemouth op een gevaarlijke plaats in het klassement staat, kan King misschien zelf wel een transfer proberen af te dwingen voor hij mogelijk degradeert met zijn club. De spits was in 19 duels goed voor 4 goals en 2 assists. Vorig seizoen maakte hij echter 12 goals.