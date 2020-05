Martinez brandt van de ambitie: "We willen geschiedenis schrijven"

Roberto Martinez kondigde deze week aan zijn contract te verlengen tot aan het WK in 2022 en in De Zondag blikt hij vooruit naar de aankomende toernooien.

Martinez is ambititieus. Zowel het EK als het WK zijn een doel. "We willen geschiedenis schrijven. We hebben de ambitie om het EK en/of het WK te winnen. Daar hebben we de kwaliteiten voor. Het is aan ons om dat waar te maken. Maar het is vooral belangrijk om ons te blijven verbeteren."

Geschiedenis schrijven, dat deden Martinez en de Rode Duivels al een beetje door op het WK 2018 derde te worden. De beste prestatie ooit. Martinez had zelf niet verwacht daarna nog bij te tekenen. "Ik had niet gedacht dat ik hier nu nog zou zitten. Toen ik tekende in 2016 wou ik graag een goede prestatie neerzetten op een groot toernooi en dan weer verder."

Maar de Spanjaard zit er nu nog en is ook blij nog even te blijven. Al is het de vraag of zijn spelers dat ook zullen doen. Spelers als Vermaelen en Kompany worden toch weer een dagje ouder en het WK 2022 zou misschien wel eens te laat kunnen komen voor beide heren.

"Zolang ze fit zijn en bereid zijn, zal ik ze blijven selecteren. Ik kijk niet naar leeftijd, maar naar prestaties. Daarnaast staan er met Boyata, Denayer, en Vanheusden volwaardige vervangers klaar. We volgen zo'n 50 spelers die klaar zijn om 1-international te worden", verklaart Martinez.