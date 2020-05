21.000 abonnementen verkocht! Fort Jan Breydel heeft nog maar 3.000 plaatsen in de aanbieding

De abonnementenverkoop van Club Brugge loopt als een trein. De vrije verkoop van laatste duizenden seizoenskaarten begint maandagnamiddag.

Op maandagnamiddag 14 uur opent Club Brugge de vrije verkoop van Abonnementen. Tot op mei heden genoten de huidige seizoenskaarthouders van een voorrangsperiode. Daar werd optimaal gebruik van gemaakt, want er werden maar liefst 21.000 abonnementen verkocht door de landskampioen.

Vanaf maandag is het dus aan de fans die in het afgelopen seizoen geen abonnement hadden. Ze zullen er wel snel bij moeten zijn, want blauw-zwart meldt op de eigen website dat ze nog maar 3.000 abonnementen in de aanbieding hebben.