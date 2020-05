Weinig ingezet, maar Club Brugge plakt wel een heel hoog prijskaartje aan Lois Openda

Lois Openda krijgt bij Club Brugge niet het aantal speelminuten dat hij zou willen. Bovendien is er veel interesse in de pijlsnelle aanvaller van Club, maar daar is ook een serieus prijskaartje aan gebonden.

Lois Openda mag zichzelf landskampioen van België noemen. We kunnen hem echter niet bij de protagonisten van de kampioenenploeg rekenen gezien zijn gespeelde minuten. Verspreid over 15 matchen verzamelde de 20-jarige spits 382 speelminuten. 4 miljoen euro Toch is Club Brugge niet van plan om de beloftevolle aanvaller zomaar te laten vertrekken. Het blauw-zwarte bestuur zouden volgens Het Nieuwsblad een prijskaartje van vier miljoen euro op Openda hebben geplakt. Niet weinig, zeker nu clubs op hun centen moeten letten door het coronavirus. Openda ligt nog tot 2023 onder contract in het Jan Breydelstadion.