Stijn Vreven, in gesprek met talentenfabriek, weldra Bernd Storck achterna?

Na een erg bewogen seizoen bij Lokeren heeft het er alle schijn van dat Stijn Vreven terug aan de slag zal gaan in het buitenland. Eerder dit weekend viel de naam Roda JC geregeld in de Nederlandse media. Daar is echter niets van aan, aldus Vrevens entourage. Wél onderhandelt hij met AS Trencin.

AS Trencin is eigendom van Tscheu La Ling, een Nederlander die onder meer voor Ajax speelde. De club staat bekend als talentenfabriek van waaruit onder meer Wesley, Leon Bailey en Moses Simon de weg naar de Jupiler Pro League vonden. Vreven heeft volgens GvA zeker oren naar het aanbod, al heeft hij nog niet toegezegd. Hij zou namelijk enkele spelers willen meenemen. Vreven zou na de Bernd Storck (DAC Dunajska) de tweede trainer zijn die vorig seizoen in België aan de slag was die naar de Slovaakse competitie trekt.