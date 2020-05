Anderlecht doet Chadli nieuw voorstel en ook Luckassen kan zich aan een aanbieding verwachten

Nacer Chadli heeft een nieuw voorstel gekregen van Anderlecht, dat de Rode Duivel graag ook volgend seizoen bij de club wil houden. Ook Derrick Luckassen kan zich aan een aanbieding verwachten.

Of Chadli financieel haalbaar is voor Anderlecht is nog maar de vraag, maar Anderlecht doet er wel alles aan om Chadli ook volgend seizoen in het Lotto Park te houden.

Anderlecht heeft de vleugelspeler een nieuwe aanbieding gedaan, weliswaar tegen een lager salaris. Voor Chadli is het vooral belangrijk veel aan spelen toe te komen met het oog op het EK in 2021.

Chadli kan ook rekenen op interesse van Club Brugge, Antwerp en Olympiakos.

Naast Chadli kan ook Luckassen volgend seizoen actief blijven bij Anderlecht. Voorlopig wordt Luckassen nog gehuurd van PSV met een aankoopoptie van 5 miljoen euro. Een bedrag dat Anderlecht niet op tafel wil en kan leggen.

Maar Luckassen heeft nu te horen gekregen dat hij mag beschikken bij PSV. Dat betekent dat Anderlecht de verdediger na aflloop van de huurverbintenis zelf een aanbieding kan doen tegen een lagere prijs. Hoeveel PSV voor Luckassen verlangt is niet bekend.