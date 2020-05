Anderlecht gaat eindelijk voor definitieve oplossing en wil veld volledig heraanleggen

Het is een jaarlijks weerkerend probleem: het veld van Anderlecht. Dat is zo verouderd dat het jaarlijks één of zelfs twee keer een nieuwe grasmat moet krijgen. Dat kostte al handenvol geld en paars-wit hoopt nu voor een definitieve oplossing te kunnen gaan.

Zoals alles bij Anderlecht is het echter een kwestie van budget. Paars-wit wil deze zomer het veld en alles wat eronder ligt volledig uitbreken en drainage, verwarming en sproeiers volledig vervangen. De voorbije jaren werd het gras telkens 'rot' omdat de afvoer het water niet kon slikken en dat resulteerde in telkens een nieuwe grasmat, maar het onderliggende probleem werd niet aangepakt. Nu heeft Anderlecht geen geld te veel, maar maken ze wel de overweging of het niet beter is één keer door de zure appel te bijten in plaats van telkens een paar honderdduizend euro neer te tellen. Nieuw kunstgrasveld De kostprijs zou kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro. Veel geld voor de Brusselaars tegenwoordig. Maar ze willen hun accomodatie wel op punt houden. Zo staat er ook een nieuw kunstgrasveld gepland voor de jeugd. De terreinen en accomodatie in de Academy zijn immers ook al sterk verouderd.