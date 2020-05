OHL zit met de handen in het haar: juridisch vacuum om nieuwe spelers aan te trekken, FIFA-reglement is wel duidelijk

14 spelers einde contract, van wie heel wat basisspelers... Met welke ploeg gaat OH Leuven de promotiewedstrijd spelen tegen Beerschot? Vanuit de vergadering van de Pro League kwam er het signaal dat ze nieuwe spelers mochten aantrekken, maar dat is in strijd met de FIFA-reglementen.

Het FIFA-reglement stipuleert duidelijk dat het huidig seizoen moet afgewerkt worden met de spelers die dit seizoen bij de club aangesloten waren. Ze hebben daarvoor zelfs een speciaal corona-reglement doorgestuurd. Maar bij OHL zitten ze met de handen in het haar, want 14 spelers zijn einde contract. Binnen de Pro League wordt gesproken over transfers toe te laten, maar over het tijdelijk verlengen van de contracten werd niks gezegd. De spelers staan ook niet te springen om tot in augustus hun contract te verlengen en daarna zonder club te zitten. Bij Beerschot zijn ze het uiteraard niet eens met die beslissing en wijzen ze naar de regels van de FIFA. In België zou zelfs het bondsreglement moeten gewijzigd worden om nieuwe spelers toe te laten. In Leuven leven ze dan ook in onzekerheid. Om maar een voorbeeld te geven: eerste doelman Laurent Henkinet heeft al bij Standard getekend en zal de week voor de competitiestart uiteraard al bij de Rouches moeten trainen.