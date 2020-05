De match in een match en vier andere redenen om af te stemmen op der Klassiker

Valt de Bundesliga straks al in een definitieve plooi of maakt Borussia Dortmund het juist razend spannend? Der Klassiker van vanavond is een must watch!

We gaan nog lang op matchen van dit kaliber mogen wachten. De knock-outfase van de Champions League en de Europa League zijn pas gepland voor binnen enkele maanden. Of de andere grote competities nog gaan hervatten is een andere vraag. Borussia Dortmund - Bayern München zou dus de enige onvervalste topper in een lange tijd kunnen zijn.

Nummer 8 voor Bayern München?

De Rekordmeister heeft natuurlijk al meer dan zeven titels verzameld, maar door van Dortmund te winnen kan Bayern een grote stap zetten naar de achtste opeenvolgende landstitel. De laatste keer dat FCB naast het kampioenschap greep was in 2012 en toen was Dortmund te sterk. Als BVB de Bundesliga spannens wil houden kan het maar beter niet verliezen.

Haaland vs. Lewandowski

De match in een match. Om van een wissel van de wacht te spreken is Robert Lewendowski nog te jong (31), maar Erling Haaland heeft de voorbije tien matchen laten zien dat hij alles heeft om toopschutter van de Bundesliga of een andere grote competitie te worden. Sinds zijn komst in januari scoorde hij tien goals in tien matchen of elke 69 minuten. In diezelfde periode trof de Pool acht keer raak in acht matchen, of elke 90 minuten.

De Rode Duivels

Of Axel Witsel aan de aftrap zal staan is nog onduidelijk. De centrale middenvelder kampte met een spierblessure en was volgens trainer Lucien Favre voldoende hersteld om deel uit te maken van de selectie. Als hij in actie komt zou het Witsels eerste optreden zijn sinds de coronacrisis. Thorgan Hazard zette zijn goede vorm van voor de onderbreking verder met een goal en twee assists de voorbije twee weken.

Geen sfeer?

Veel voetbalfans hebben al laten weten dat ze afhaken omdat de beleving van een match zonder publiek minder leuk is, ook op televisie. Maar daar doen de rechtenhouders iets aan. Zo geeft Eleven Sports de optie om de wedstrijd met of zonder geluid van fans te bekijken.

PRIMEUR | We geven jullie morgen de kans om ook het geluid van fans toe te voegen aan de live uitzending van #DerKlassiker ! 🔥🇩🇪📺 - ES1 zonder supportersgeluid📺 - ES3 met supportersgeluid pic.twitter.com/1si4NeFObu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 25, 2020

En uiteraard kan u als vanouds bij betFIRST terecht om een gokje te wagen. Een gokje van 10 euro op een verwinning van Dortmund kan u 39,5 euro opleveren.