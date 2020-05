'Afscheid nabij voor Wim De Decker bij Antwerp': terugkeer naar waar het ooit begon voor hem ligt open

Maandag was voor Ivan Leko de eerste werkdag in het stadion van Royal Antwerp FC. Een van de agendapunten van de Kroaat is de invulling van zijn technische staf en de vraag of er plaats is voor Wim De Decker.

Komt er een einde aan tijdperk bij Antwerp? Er is wellicht geen plaats meer voor Wim De Decker, die al sinds 2013 aan de slag is bij de oudste club van het land. Tot 2016 als speler, daarna als assistent-trainer. In 2017 was hij zelfs even T1 en toen loodste hij de club naar eerste klasse. Geen plaats in staf van Ivan Leko Toch zou hij nu op weg zijn naar de uitgang. Ivan Leko wil namelijk dat zijn voormalige assistenten, Edward Still en Rudy Cossey, hem weer vervoegen in zijn technische staf. Het bestuur van Antwerp zocht een oplossing voor de T2 van Laszlo Bölöni, maar de wensen van De Decker en de club komen niet overeen. Een afscheid lijkt onafwendbaar, meldt Het Laatste Nieuws. Donderdag zouden Leko en zijn staf moeten worden voorgesteld. Weg open naar Waasland-Beveren Door de omstandigheden bij Antwerp ligt de weg naar het hoofdtrainerschap open voor Wim De Decker. U kon eerder al lezen op onze website dat hij op de shortlist staat van Waasland-Beveren voor de positie van hoofdcoach. De Decker speelde in de jeugd voor SK Beveren en maakte zijn debuut als profvoetballer in het Freethielstadion.