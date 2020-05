Brief van Manchester United aan eigen jeugdspelers kan op veel lof rekenen

Manchester United is een club die veel met jeugdwerking bezig is. Door de jaren heen zagen de fans veel jeugd kansen krijgen en passeerden spelers als Paul Scholes, David Beckham en Paul Pogba de revue.

Manchester United heeft een brief verstuurd naar al hun jeugdspelers en daar krijgt de club nu veel lof voor. In de brief geeft Manchester United aandacht aan het psychologische aspect van de mens achter de voetballertjes, waarbij de club de nadruk legt bij ontspanning.

"Het zijn een helse acht weken geweest. Zo stilaan kunnen we terug aan trainen denken. Daarom is het belangrijk dat jullie het schema volgen dat we voor jullie hebben opgesteld. Wij hebben enkele kleine extraatjes toegevoegd, zodat jullie weer optimaal op het veld kunnen staan."

"Speel eens wat langer op de Playstation dan eigenlijk mag, eet eens wat ongezond, snoep eens, bingewatch die serie maar, spreek je vrienden geregeld, spendeer tijd met je familie en amuseer je."

In de brief wil de club benadrukken dat het een moeilijke periode is voor de jonge spelertjes en dat ze even alle druk kunnen vergeten die gepaard gaan met het spelen voor een grote club als Manchester United. Voetbal is immers bijzaak in tijden van Covid-19.