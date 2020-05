UPDATE: Stad Brussel geeft groen licht voor bekerfinale op 1 augustus, ook datum promotiefinale zo bekend

Goed nieuws voor de bekerfinale. Stad Brussel heeft groen licht gegeven voor de finale op 1 augustus.

De bekerfinale kan doorgaan op 1 augustus. Dat heeft de stad Brussel bevestigd. Schepen van Sport Benoit Hellings kwam met het positieve nieuws. De wedstrijd zal uiteraard doorgaan zonder fans.

Het was de bedoeling om de bekerfinale sowieso te laten doorgaan, maar dat moest dan wel voor 3 augustus gebeuren. De UEFA heeft namelijk dan de namen nodig voor Europees voetbal volgend seizoen.

Zowel Club Brugge, Antwerp als de voetbalbond gingen al akkoord met de vooropgestelde datum. Enkel Stad Brussel moest hun toestemming nog geven.

Update: Doordat de datum van 1 augustus is vrijgemaakt voor de bekerfinale, is het ook duidelijk wanneer de terugmatch van de promotiefinale in 1B tussen OHL en Beerschot moet plaatsvinden. Die zal een dag later worden afgewerkt op 2 augustus.