William Dutoit is eind juni transfervrij: "Ik sluit geen enkele piste uit, ook niet die van KVO"

KV Oostende had een optie om het contract van William Dutoit met een jaar te verlengen, maar die werd niet gelicht. De Franse doelman is dus vrij om te gaan waar hij wil. In een exclusief interview blikt hij terug op een bewogen seizoen bij de Kustboys.

Net als de rest van zijn ploegmakkers haalde William Dutoit opgelucht adem. KV Oostende is zeker van het behoud in 1A en de licentie werd op de valreep in orde gebracht. Toch had de doelman op een beter seizoen gehoopt. Zeker na de 6 op 6 in het begin van de competitie.

"We wisten dat we niet aan de top gingen meedraaien, maar we hadden wel op een betere plaats gehoopt (KVO eindigde als 15e, nvdr.)", legt de 31-jarige Dutoit uit. "Daarna zijn de problemen zich beginnen opstapelen. De onzekerheid over de verkoop van de club, twee trainerswissels en alle geruchten die ontstonden. We hoorden allerlei zaken, bijvoorbeeld dat de club failliet zou gaan en dat we niet betaald zouden worden. Uiteindelijk hebben we ons weten te handhaven omdat de competitie na 29 speeldagen werd stilgelegd en omdat we toen voorlaatste stonden.Ik had nog graag die 30e match willen spelen om het behoud helemaal te valideren", verklaart de ex-goalie van Sint-Truiden.

Over zichzelf is Dutoit ook redelijk tevreden. "Ik ben nooit helemaal voldaan en voetbal is een collectieve sport. Het zijn de resultaten van het team die bovenal tellen. Desalniettemin kan ik op individueel vlak tevreden terugblikken. Ik heb veel gespeeld en ik stond er wanneer het nodig was. Als je de rekening opmaakt zijn het dure punten geweest, want we telden er maar twee meer dan Waasland-Beveren", gaat de Fransman verder.

Het behoud is verzekerd, maar of er een toekomst voor hem is weggelegd bij KVO is nog onzeker. "De club had een optie om mijn contract met een jaar te verlengen, maar die heeft ze niet gelicht. Net zoals bij enkele ploegmaats. De voorzitter was volledig gefocust op de overname en wou praten als de licentie binnen was. Maar nu hebben anderen het voor het zeggen en ik heb nog geen enkel contact gehad met hen. Ik ben dus helemaal transfervrij. Ik sta vanaf nu open voor alles en ik sluit geen enkele piste uit, ook niet die van KVO", besluit Dutoit.