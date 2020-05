Zulte Waregem overweegt 2,5 miljoen euro op tafel te leggen voor aanvaller maar wil eerst garanties

Zulte Waregem heeft de mogelijkheid om de aankoopoptie in het contract van Cyle Larin te lichten, maar kijkt nog even de kat uit de boom. Ze moeten eerst zeker weten of ze de aanvaller van Besiktas met winst kunnen doorverkopen.

Cyle Larin had de niet zo eenvoudige opgave bij Zulte Waregem om de schoenen van Hamdi Harbaoui te vullen en de 25-jarige Canadees heeft absoluut niet teleurgesteld. De spits was goed voor 7 goals en 10 assists in de Jupiler Pro League. Winst voor Zulte Waregem Essevee huurt hem van Besiktas en moet weldra beslissen of het de aankoopoptie in zijn contract zal lichten. Die is niet goedkoop -2,5 miljoen euro- dus de Zuid-West-Vlamingen willen zeker zijn van hun stuk. Als ze hem definitief willen aantrekken, moeten ze eerst zeker zijn dat hij voor meer dan 2,5 miljoen euro kan vertrekken. Het Laatste Nieuws schrijft woensdag dat een Duitse club een concreet bod voorbereidt op Larin.