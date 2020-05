Gent kondigt nieuw contract aan voor Vadis, De Decker nieuwe T2

Gent heeft vanmorgen op de persconferentie heel wat nieuws meegedeeld. Vadis Odjidja tekent bij tot 2023, Wim De Decker wordt T2.

Odjidja speelt sinds 2018 terug voor Gent. Het jeugdproduct van de Oost-Vlamingen vertrok al op jong leeftijd naar Anderlecht. Via Club Brugge, Hamburg, Norwich, Roterham, Legia Warschau en Olympiakos kwam hij terug bij de club terecht. Vadis had nog een contract voor 1 jaar, maar heeft verlengd tot 2023.

Ook in de technische staff gebeuren enkele wijzigingen. Wim De Decker sluit aan. De Decker verliet Antwerp, nadat bekendraakte dat Leko daar overnam. De Decker neemt de taken over van Peter Balette, die technisch directeur wordt bij de jeugd.

De persconferentie diende ook als voorstelling van twee nieuwe spelers. Davy Roef komt over van Anderlecht, terwijl Jordan Botaka STVV achter zich liet.

Voor Roef moest AA Gent niets neerleggen, die kwam transfervrij over van Anderlecht. Roef is een jeugdproduct van Anderlecht, maar zijn doorbraak bij Anderlecht kwam er maar niet. De doelman werd vooral verweten te timide te zijn. Bij Waasland-Beveren was hij wel eerste doelman. Roef tekent tot 2023.

Botaka was aanvoerder bij STVV en voor de rechterflank moest Gent 600.000 euro neerleggen. Hij vond het tijd voor een stap hogerop en tekende een contract voor vier seizoenen. Botaka moet bij Gent de concurrentie aangaan met Castro-Montes.