Hoe kijkt Leko naar de bekerfinale, het Antwerp-DNA en het weerzien met een oude bekende? "Ik kijk ernaar uit om weer met Rafa te werken"

Ivan Leko is na zijn korte tussenstop in de Verenigde Arabische Emiraten terug aan de slag in de Jupiler Pro League. Bij Antwerp rekenen ze erop dat de Kroaat prijzen pakt, net zoals hij dat bij Club Brugge heeft gedaan. Liefst met aanvallend voetbal.

Ambitieus en gepassioneerd, zo kwam Ivan Leko over tijdens zijn eerste babbeltje met de pers. De match met het Antwerp-DNA is aanwezig, de prijzen moeten volgen. "Ik voel me hier thuis. Ik woon hier al lang in de buurt en ik weet wat de club betekent voor mijn buren en de fans", legt de 42-jarige trainer uit.

Antwerp-DNA

Hij vindt het dus ook belangrijk om de waarden van Antwerp te verdedigen. "Deze club heeft karakter en traditie. We moeten daar respect voor hebben. De laatste drie jaar is er dan ook fantastisch werk geleverd. Ik wil energie, passie en kwaliteit zien op het veld en ik ben ervan overtuigd dat we nog veel 'fun' gaan hebben dit jaar."

Met de kwaliteit die er op de club rondloopt, op én naast het veld, kunnen we grootse dingen verwezenlijken.

Gaat dat dan met aanvallend, dominant voetbal zijn? "Mijn komst zal een aanpassing zijn voor iedereen. Defensief of offensief, daar hecht ik niet veel waarde aan. Het belangrijkste is dat iedereen mee in hetzelfde project stapt. Dit is niet Leko's project, dit is Royal Antwerp FC. Met de kwaliteit die er op de club rondloopt, op én naast het veld, kunnen we grootse dingen verwezenlijken. De click zal er snel zijn.

Het topic Club Brugge was onvermijdelijk tijdens de voorstelling van Ivan Leko bij de Great Old. Begin augustus is er al meteen de bekerfinale tegen blauw-zwart, er is het weerzien met Lior Refaelov en Leko brengt twee assistenten mee waar hij bij Club mee samenwerkte.

Bekerfinale

"Eerst en vooral is het jammer dat er dit seizoen geen finale was, maar ik ben wel blij dat we meteen met een 'big game' mogen beginnen. Tegen de beste ploeg van dit jaar, een verdiende kampioen. We zullen er alles aan doen om te winnen! Maar alles wat ervoor komt is ook belangrijk. Elke training, zelfs elk partijtje op training. We zijn nu nog niet bezig met wat er gaat gebeuren op 1 augustus. Of 1 december of 20 mei."

Tijdens die bekerfinale kan Leko rekenen op Lior Refaelov, de creatieveling die onder zijn bewind mocht vertrekken bij Club Brugge. "Er was geen probleem met Rafa. Het is een intelligente persoon en een geweldige voetballer. Dat heeft hij hier de voorbije twee jaar bewezen. In mijn periode daar (Club Brugge, nvdr.) moest ik als coach keuzes maken en keuzes maken is het moeilijkste wat er is in het leven."

"Ik heb altijd een open communicatie gehad met hem en ik kijk ernaar uit om Rafa in mijn team te hebben", gaat Leko verder. "Met zijn persoonlijkheid, ervaring en kwaliteiten kan hij de club nog veel geven. Ik geloof er rotsvast in dat hij kan verderdoen zoals de laatste twee jaar."

Edward Still en Rudy Cossey

En dan is er ook nog de komst van Edward Still en Rudy Cossey, de assistenten die aan de zijde van Leko kampioen werden met Club Brugge in 2018. "Als je kan samenwerken met mensen die jou beter kennen dan je jezelf kent, dan vergemakkelijkt dat de dingen. Zo kan je bijvoorbeeld sneller een werkwijze opleggen."

T3 Samir Beloufa, keeperstrainer Vedran Runje en Physical Trainer Peter Catteeuw bleven aan boord. "Ook met hen zal er een goede match zijn. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. Ze brengen vaak nieuwe ideeën aan. We zijn hier ook niet om zaken uit het verleden te herhalen. Dit is een nieuw verhaal", besluit Leko het vragenvuur.