Belgische Virgil Van Dijk tekent eerste profcontract bij PSV

Belgisch jeugdinternational Fedde Leysen heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. De verdediger van amper 16 jaar is de komende drie seizoenen verbonden aan de club.

De club kondigde het nieuws zelf aan via een uitgebreid filmpje. Leysen is jeugdinternational en wordt een mooie toekomst voorspeld. "Fedde kan onder alle omstandigheden kalm blijven. Een hele secure verdediger met een geweldige lange bal in de voeten. Hij legt ze waar hij maar wilt. Dat is zijn sterkste punt", is Thierry Siquet vol lof. Siquet is de coach van Leysen bij de Belgische U18.

Leysen kon op heel wat interesse rekenen, maar kiest nu toch voor een verlengd verblijf bij PSV. De club die hem een jaar eerder weghaalde bij OH Leuven. Leysen was meteen onder de indruk van de faciliteiten van de club en hoopt zich bij PSV nog stevig te kunnen doorontwikkelen.

"Ik start bij de U18 en hoop al te mogen meetrainen bij Jong PSV. Misschien zit er wel al eens een selectie in, dan kan ik zo al eens proeven van het echte mannenvoetbal. Al moet ik wel nog wat meer body kweken", is de verdediger zelfkritisch.

Fedde Leysen is de broer van Tobe Leysen, die dit seizoen derde doelman wordt bij Racing Genk. De boomlange verdediger (1,90 meter voor amper 16 jaar, ncdr.) komt dus uit een echte voetbalfamilie.