Na succes in Duitsland komt ook Jupiler Pro League met geluidsband

Toen de Bundesliga opnieuw opstartte, was het toch even wennen om de wedstrijden te moeten bekijken zonder het geluid van de fans. Maar daar kwam dit weekend verandering in.

Op Eleven Sports kregen kijkers de keuze tussen kijken met of zonder geluidsband. En dat werd een succes. Tijdens de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München schakelde 20% van de kijkers over naar het kanaal met geluidsband en daar bleven ze ook. Nu zou de Jupiler Pro League ook gebruik willen maken van een geluidsband. De gesprekken met Eleven Sports zijn alvast opgestart. Beide partijen gaan ervan uit dat er een akkoord gevonden zal worden. Dat het een positieve ervaring was, vonden ook analisten Marc Degryse en Jan Mulder. Die laatste noemde het de redding van de sport, terwijl ook Marc Degryse opvallend positief was.