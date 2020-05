Scheidsrechters vragen opslag: "Scheidsrechters moeten tegenwoordig veel zwaardere opofferingen doen"

Scheidsrechters uit 1A en 1B willen graag meer verdienen. In een mail aan scheidsrechtersbaas David Elleray komen ze met enkele eisen.

De scheidsrechters hadden graag een indexatie van hun lonen gezien. Dat hebben ze in een mail gevraagd aan Elleray, de scheidsrechtersbaas. Daarnaast willen ze ook beter verzekerd worden.

In de mail hebben de scheidsrechters vijf specifieke eisen. Allereerst willen ze een indexatie van hun lonen van 9,3%. Die lonen zijn niet meer aangepast sinds 2013, terwijl er ondertussen toch al heel wat meer geld binnenkomt bij de clubs.

De volgende eis sluit aan bij de indexatie van hun lonen. De scheidsrechters hadden graag gezien dat premies en lonen in de toekomst automatisch geïndexeerd worden. De derde eis is dat de lonen van assistent-scheidsrechters in verhouding met de hoofdscheidsrechter verhoogt. Zowel op het veld als voor de VAR. Momenteel ligt dat op 40% en bij de VAR zelfs minder dan 20%. De scheidsrechters willen dit graag verhoogd zien naar 50%.

De vierde eis gaat over de verloning voor wedstrijden in 1B. De scheidsrechters willen een substantiële verhoging. Als laatste willen de scheidsrechters ook verzekerd zijn bij blessures. Voorlopig ligt die vergoeding op 0 euro.

Voor wat, hoort wat, denken de scheidsrechters. Binnen de Jupiler Pro League wordt er vaker geopperd voor professionele arbitrage. Maar dan moet er wel meer geld op tafel komen.

Serge Gumienny vindt de eisen van de scheidsrechters gerechtvaardigd. "Scheidsrechters moeten tegenwoordig veel meer opofferingen maken dan toen ik nog scheidsrechter was. De fysieke eisen liggen hoger, er moet zwaarder worden getraind en ook de theoretische opleiding vergt een serieuze investering", vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De kans dat scheidsrechtersbaas David Elleray de eisen zal inwilligen, lijkt klein.