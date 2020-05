Vier nieuwe gevallen van corona in Premier League

Ondanks dat er deze week goed nieuws kwam over de heropstart van de Premier League, blijft de competitie getroffen door het coronavirus.

Zo zijn er vier nieuwe spelers positief getest op het virus. De vier spelers zijn verdeeld over drie clubs. De spelers gaan nu ieder een week in quarantaine. Die nieuwe besmettingen doen de verdeeldheid onder de spelers over een heropstart niet ten goede.

Zo zijn Troy Deeney, Danny Rose en N'Golo Kante niet overtuigd dat de competitie zou moeten heropstarten. Terwijl Watford-doelman Heurelho Gomes het al perfect normaal vindt dat de trainingen weer kunnen starten mét contact.

Voorlopig worden 12 en 19 juni genoemd als datums waarop de Premier League zou kunnen heropstarten. Al is het afwachten wat dit nieuws doet. Vanuit de Premier League blijven ze alvast optimistisch. "Als er zoveel testen worden afgelegd, is het normaal dat er een paar positief zijn. In de Bundesliga testen er ook nog spelers positief en daar is de competitie ook van start gegaan."