🎥 Vincent Kompany is klaar voor een nieuwe start bij Anderlecht: "Een club van deze grootte wordt niet zwakker in een mindere periode"

De centrale verdediger heeft een filmpje gepost op Twitter. Daarbij geeft hij wat uitleg over de bedoeling voor volgend seizoen. "De chaotische omstandigheden zorgen voor een nieuw plan. Mensen hebben er veel geld ingestoken, zodat we met een propere lei kunnen beginnen."

Volgens Kompany is de club niet verzwakt door de moeilijke peridoe. "Een club van deze grootte wordt niet zwakker door een mindere periode. We zijn klaar voor een nieuwe start om de beste versie van onszelf te worden."

A club of this size, tradition and magnitude doesn’t weaken. Here’s to a fresh start, to become the best version of ourselves.



On to something special: https://t.co/NPnKkUpkXN pic.twitter.com/7h0WvpQi6d